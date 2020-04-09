Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
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В видеоматериалах СК, опубликованных на портале YouTube
, также указывается, что бывший пособник нацистов Гельмут Оберлендер причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области в августе 1942 года.
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