Происшествия
Газета.RuСК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
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Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Происшествия
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Общество
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Энергетика
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Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Политика
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Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
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Гаджеты
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Общество
Собянин временно ограничил посещения кладбищ
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Экономика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
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Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса
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Здоровье
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Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Политика
Владимир Путин вновь обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.
Происшествия
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На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Космос
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Экономика
Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза
«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.
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Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Хоккей
Гретцки: первым пожму руку Овечкину, если он побьет мой рекорд
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Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel Alder Lake-S могут выйти уже в этом году
Сообщается, что процессоры Alder Lake-S относятся к 10-нм продуктам, которые компания должна выпустить в течение 2020 года.
Армия и оружие
Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене
Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Армия и оружие
Вертолеты Ми-28Н превратят в «суперохотников»
По словам собеседника агентства, Ми-28Н «Ночной охотник» в ближайшем будущем будет серьезно обновлен.