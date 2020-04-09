с чего всё началось

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Политика Путин уволил замглавы МВД Александра Романова Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

Общество Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Гаджеты ASUS ускорила Radeon RX 5600 XT Например, компания ASUS решила порадовать своих фанатов достаточно классным бонусом — разработчики бренда выпустили BIOS, который позволяет выжать из видеокарты Radeon RX 5600 XT больше мощности за счет более высокой тактовой частоты графического процессора.

Шоу-бизнес Инсайдеры: Меган покаялась перед Кейт из-за былого соперничества Маркл наконец поняла, что Миддлтон всего лишь хотела помочь ей освоиться в новом для нее кругу: «Она чувствует себя ужасно из-за испорченных отношений и соперничества, которое дошло до точки невозврата».

Экономика В России упало производство бензина За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).

Здоровье Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Владимир Путин вновь обратится к россиянам Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.

Экономика Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза «В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Общество Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.

Энергетика Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Армия и оружие Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.