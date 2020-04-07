Коронавирус

РБКРБКСК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Дело заведено по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Сейчас следователи устанавливают личность человека, разместившего ролик в социальной сети, и собирают доказательства.
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с чего всё началось
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает
 пресс-служба Главного управления СК.
РБК10:55

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Топ-5 фейков о коронавирусе

Интерфакс12:45

СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

РБК10:55

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RT на русском10:07

СК возбудил дело за фейк о том, что новый коронавирус был создан в России

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СК завел дело из-за фейка о создании COVID-19 в лаборатории «Вектор»

РИА Новости10:23

СКР возбудил дело из-за фейка о том, что коронавирус был создан в России

Коммерсантъ10:54

СК возбудил дело о фейке про «создание коронавируса в России»

РЕН ТВ10:06
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Футбол

Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
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В Брянске число зараженных коронавирусом доходит до 102

В Брянске официально подтверждено 56 случаев заражение коронавирусом.
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Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
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РБК 18:05
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Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.
Lenta.ru 09:04
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Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Lenta.ru 07:49
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Армия и оружие

Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу

Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
Известия 17:01
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни

Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Life.ru 16:48
Общество

Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей

Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:03
Наука

Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa 13:30
Общество

Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть

Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 15:57
Кино

Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом

Игромания.ру вчера в 12:20
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Спорт

Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным

Бывают и разговоры между Карякиным и Путиным наедине, о чем гроссмейстер и рассказал «Чемпионату».
Спорт день за днем 15:41
Здоровье

Гастрит карантирован: 14% самоизолированных жалуются на боли в животе

Аппетит испортился 14% россиян испытывают проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время карантина.
Известия 13:56
Политика

Глава Пентагона отправил в отставку и.о. министра ВМС США

Министр обороны США Марк Эспер сообщил на своей странице в Twitter, что во вторник, 7 апреля, принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли, который «проворонил» массовую вспышку коронавируса на американском авианосце «Теодор Рузвельт» (Theodor Roosevelt).
Комсомольская правда 17:48
Общество

«Спортмастер» временно закрывает свои магазины

"Спортмастер" временно закрывает свои магазины. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Открытый Нижний 09:52
Общество

Испания разрешила принять десятки тысяч человек на сельхозработы

Нехватка сезонных сельскохозяйственных рабочих привела к тому, что испанское правительство разрешило нанимать на временной основе десятки тысяч мигрантов и безработных для сбора урожая, сообщает Reuters.
BFM.ru 16:53
Общество

Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса

Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Вести Воронеж 08:06
Здоровье

«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
РИА Новости 11:08
Космос

Корабль Starliner совершит повторный испытательный полет без экипажа

РИА Новости вчера в 18:21
Здоровье

В Сахалинской области зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Сахалинской области выявили пять новых случаев коронавирусной инфекции.
SakhalinMedia.ru 18:39
Политика

Абхазия закрывает границу с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Газета.Ru 10:00
Музыка

Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека

Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Peterburg2.ru вчера в 16:58
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com вчера в 02:06
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
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