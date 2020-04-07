Коронавирус
РБКСК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России
Дело заведено по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Сейчас следователи устанавливают личность человека, разместившего ролик в социальной сети, и собирают доказательства.
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Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Общество
В Брянске число зараженных коронавирусом доходит до 102
В Брянске официально подтверждено 56 случаев заражение коронавирусом.
Общество
В Китае разблокировали выезд из Ухани
Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов показали, как обедают в самоизоляции
Богомолов в ответ вспомнил фразу Собчак о том, что даже маленькое авокадо можно резать как большое.
Политика
Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.
Экономика
Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Армия и оружие
Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу
Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни
Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Общество
Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей
Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Наука
Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания
Общество
Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть
Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Спорт
Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным
Бывают и разговоры между Карякиным и Путиным наедине, о чем гроссмейстер и рассказал «Чемпионату».
Здоровье
Гастрит карантирован: 14% самоизолированных жалуются на боли в животе
Аппетит испортился 14% россиян испытывают проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время карантина.
Политика
Глава Пентагона отправил в отставку и.о. министра ВМС США
Министр обороны США Марк Эспер сообщил на своей странице в Twitter, что во вторник, 7 апреля, принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли, который «проворонил» массовую вспышку коронавируса на американском авианосце «Теодор Рузвельт» (Theodor Roosevelt).
Общество
«Спортмастер» временно закрывает свои магазины
"Спортмастер" временно закрывает свои магазины. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Общество
Испания разрешила принять десятки тысяч человек на сельхозработы
Нехватка сезонных сельскохозяйственных рабочих привела к тому, что испанское правительство разрешило нанимать на временной основе десятки тысяч мигрантов и безработных для сбора урожая, сообщает Reuters.
Общество
Банк России предупредил о новых схемах мошенников на теме коронавируса
Представители Банка России рассказали об основных схемах хищений денег с банковских карт.
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Космос
Корабль Starliner совершит повторный испытательный полет без экипажа
Здоровье
В Сахалинской области зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Сахалинской области выявили пять новых случаев коронавирусной инфекции.
Политика
Абхазия закрывает границу с Россией
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Музыка
Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека
Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Общество
Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому
На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.