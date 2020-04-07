Коронавирус

РБКРБКСК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Дело заведено по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Сейчас следователи устанавливают личность человека, разместившего ролик в социальной сети, и собирают доказательства.
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с чего всё началось
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает
 пресс-служба Главного управления СК.
РБК10:55

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Блогер отрицает вину в распространении фейка о создании коронавируса в России

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Уголовное дело возбудили за фейк о создании коронавируса в России

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СК завел дело из-за фейка о создании COVID-19 в лаборатории «Вектор»

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СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

RT на русском10:07

СК возбудил дело о фейке про «создание коронавируса в России»

РЕН ТВ10:06
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

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Экономика

Недельные расходы россиян сократились в 2 раза

Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Вести.Ru 10:13
Общество

Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу

Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля.
Амур.инфо 05:49
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Футбол

Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018

Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
МонаВиста 13:16
Политика

Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:26
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
РБК 18:05
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС 20:00
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК вчера в 13:53
Здоровье

Два пациента с коронавирусом в Приангарье остаются в тяжелом состоянии

EastRussia 20:12
Кино

Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом

Игромания.ру вчера в 12:20
Здоровье

Власти Рио-де-Жанейро разрешили возобновить работу закрытых из-за коронавируса магазинов

Губернатор юго-восточного бразильского штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел разрешил возобновить работу торговых учреждений региона.
ТАСС 20:13
Футбол

Владелец «Спартака» Федун вошёл в топ-20 миллиардеров России

Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Евро-футбол.ру 18:03
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости 11:25
Политика

Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина

Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Военное обозрение 06:15
Кино

Тарантино хотел экранизировать комикс Marvel

В интервью зарубежному изданию Тарантино отмечает, что он с самого детства был коллекционером комиксов.
Moi-portal.ru вчера в 01:03
Здоровье

«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
РИА Новости 11:08
Общество

Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа

Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
РИА Новости 18:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл официально стала принцессой Англии

Стерлеград 07:45
Энергетика

Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Вести.Ru 16:54
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника

Наталья Фриске выложила на своей странице в соцсети Instagram фотографии маленького Платона.
Слово и Дело 04:41
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Газета.Ru 12:26
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Технологии

Mail.ru Group перезапустила ICQ

Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
ИКС вчера в 02:55
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Коммерсантъ 09:42
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Единоборства

Боец UFC остановил ворвавшегося в его дом грабителя

Американский боец ММА Энтони Смит подрался с грабителем, который проник в его дом, передает ESPN.
МИР 24 07:36
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