с чего всё началось

Дело заведено по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Сейчас следователи устанавливают личность человека, разместившего ролик в социальной сети, и собирают доказательства.

Экономика Недельные расходы россиян сократились в 2 раза Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".

Политика Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Политика Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.

Политика Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.

Кино Тарантино хотел экранизировать комикс Marvel В интервью зарубежному изданию Тарантино отмечает, что он с самого детства был коллекционером комиксов.

Энергетика Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Технологии Mail.ru Group перезапустила ICQ Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.