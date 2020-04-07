Коронавирус
РБКСК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России
Дело заведено по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Сейчас следователи устанавливают личность человека, разместившего ролик в социальной сети, и собирают доказательства.
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Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Экономика
Недельные расходы россиян сократились в 2 раза
Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Общество
Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу
Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Футбол
Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018
Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Здоровье
Власти Рио-де-Жанейро разрешили возобновить работу закрытых из-за коронавируса магазинов
Губернатор юго-восточного бразильского штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел разрешил возобновить работу торговых учреждений региона.
Футбол
Владелец «Спартака» Федун вошёл в топ-20 миллиардеров России
Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Политика
Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина
Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Кино
Тарантино хотел экранизировать комикс Marvel
В интервью зарубежному изданию Тарантино отмечает, что он с самого детства был коллекционером комиксов.
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Шоу-бизнес
Меган Маркл официально стала принцессой Англии
Энергетика
Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть
Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника
Наталья Фриске выложила на своей странице в соцсети Instagram фотографии маленького Платона.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила ICQ
Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Единоборства
Боец UFC остановил ворвавшегося в его дом грабителя
Американский боец ММА Энтони Смит подрался с грабителем, который проник в его дом, передает ESPN.