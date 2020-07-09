с чего всё началось

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год. Об этом сообщается на сайте СК.

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

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