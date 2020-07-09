Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год. Об этом сообщается на сайте СК.
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 из архивных источников данные о том, что на территории Волгограда и Волгоградской области находятся не менее 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, которых фашисты казнили с особой жестокостью во время Великой Отечественной войны.
RT на русском07:19

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СК завел дело о геноциде фашистами жителей Сталинграда

РБК07:52

Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных жителей Сталинградской области

Известия07:39

СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей бывшей Сталинградской области во время войны

ТАСС07:03

СК завел дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами

РИА Новости07:12

СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда в годы ВОВ

РЕН ТВ07:10

СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами

RT на русском07:19

Под Волгоградом возбуждено дело о геноциде

Газета.Ru07:42
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Наука

Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19

В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
Evo-rus.com вчера в 13:02
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Шоу-бизнес

Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания

Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Политика

Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Коммерсантъ 07:23
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

СК РФ по Приморью возбудил уголовное дело против директора Приморского океанариума Сергея Логинова.
Вести.Ru 06:00
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Здоровье

Минздрав Башкирии сообщил о районах с больными коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил данные о районах, где есть носители новой коронавирусной инфекции.
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Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса

За сутки, как передали в региональном минздраве, зафиксировали 4 летальных случая пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 08:16
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили 00:53
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Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
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Общество

«Московское долголетие» возобновит работу 1 августа

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Шоу-бизнес

Ивлеева впервые поздравила Элджея с днём рождения в Instagram

Фото из Instagram @_agentgirl_ Первой в соцсетях Элджея поздравила его жена, взбалмошная Анастасия Ивлеева.
Pokatim.ru 05:00
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
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Происшествия

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
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Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели 500 тысяч раз за 10 минут

Клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации.
News.ru 08:08
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Культура

Бисексуальной афроамериканке отдали главную роль в сериале «Бэтвумен»

Создатели киносериала «Бэтвумен» объявили о смене актрисы на роль главной героини сюжета.
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Здоровье

Какие продукты лучше не есть при высоком уровне холестерина

Evo-rus.com 02:39
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Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства.
Газета.Ru 05:04
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Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com 02:50
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
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Общество

Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест.
РИА Новости 06:19
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Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Специалисты рассказали о трех продуктах, которые противопоказаны людям, страдающим диабетом второго типа.
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Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

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Интерфакс вчера в 14:06
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Общество

Смольный ответил организаторам митинга против поправок в Конституцию

Петербургская администрация отказала в согласовании митинга против поправок в Конституцию РФ.
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Шоу-бизнес

23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
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