Происшествия
РИА НовостиВ Забайкалье следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими
Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы
Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
ФАН 00:18
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Актуальные Новости 02:37
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес
Софья Эрнст впервые рассказала о муже, детях и свадьбе
Софья Эрнст и Константин Эрнст Рассказала Софья Эрнст и о своих творческих планах.
Вокруг ТВ вчера в 06:33
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Авто
Названа дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Напомним, что пять лет назад Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class тоже на мотор-шоу в Гуанчжоу.
Тарантас Ньюс 12 ноября в 05:13
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Коммерсантъ вчера в 03:44
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
Информацию о смерти организатора «Белых касок» подтвердили
Организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье.
Москва 24 11 ноября в 12:44
Авто
Tesla обошла BMW, General Motors и Daimler и вошла в Топ-3 самых дорогих автопроизводителей
Позади остались такие крупные компании, как Audi, BMW, General Motors и даже Daimler, хотя последнюю с Tesla разделяет совсем немного.
iXBT.com 01:35
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Роструд сообщил о фактах мошенничества в МВД.
REGNUM 02:46
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Общество
Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции
В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
Происшествия
Житель Петербурга забирал ребенка из сада с гранатой и автоматом
В Колпино Санкт-Петербурга мужчина собирался забирать своего сына с детского сада, вооружившись автоматом и гранатой.
Регион online вчера в 07:57
Экономика
Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год
Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
Интерфакс вчера в 03:55