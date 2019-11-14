Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Забайкалье следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими

Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.
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Следователи УМВД также возбудили уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими под Агинском

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В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
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Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье.
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Позади остались такие крупные компании, как Audi, BMW, General Motors и даже Daimler, хотя последнюю с Tesla разделяет совсем немного.
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