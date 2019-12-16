Происшествия
Газета.RuСК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте СК.
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Завершено расследование дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна
Вести Подмосковья04:58
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
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Гаджеты
Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах
Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
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Член ПАСЕ предложил участие ДНР и ЛНР в «нормандском формате»
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Столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
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Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Хоккей
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Юниорская сборная России впервые в истории выиграла хоккейный Кубок вызова — престижный международный турнир, не уступающий по уровню молодёжному чемпионату мира.