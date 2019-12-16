Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте СК.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СК) объявил
 о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна.
РБК03:28

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Завершено расследование дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

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Дело экс-главы Серпуховского района Шестуна завершено

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