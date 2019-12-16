Происшествия
Газета.RuСК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте СК.
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Завершено расследование дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна
Вести Подмосковья04:58
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