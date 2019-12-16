с чего всё началось

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте СК.

Армия и оружие Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат» Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Экономика Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.

Общество Кремль объяснил невмешательство в судебные разборки Rambler и Twitch Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch, а также не комментирует его.

Гаджеты Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+ Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.

Космос В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.

Общество Чиновникам Минздрава РО предъявили официальное обвинение Следственное управление ФСБ по Ростовской области предъявило обвинение министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по ч.1 ст.286 — превышение должностных полномочий.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.

Политика Киев рассчитывает на новое перемирие в Донбассе Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.