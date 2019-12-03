Происшествия

ТАССТАСССК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК. Сестры обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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В СК рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян

RT на русском02:10

СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян

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Следствие не нашло аффекта в действиях сестер Хачатурян

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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

РБК01:52

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС01:06

Семья Михаила Хачатуряна подаст жалобу на расследование в прокуратуру

Телеканал 360°02:47
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Происшествия

Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

РИА Новости вчера в 01:43
Экономика

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Происшествия

Обрушение моста произошло в Оренбурге

Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.
News.ru вчера в 10:05
Происшествия

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В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
РБК вчера в 07:40
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
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Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
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Футбол

ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
Вести.Ru вчера в 13:22
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Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу

Американец пообещал сделать из соперника яичницу и заставить его мочиться кровью.
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Общество

Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в бюстгальтере и полупрозрачной юбке

Lenta.ru 02:45
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль российской военной полиции

Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути следования отечественного бронеавтомобиля в сирийском городе Кобани.
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Футбол

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Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Общество

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Российская газета вчера в 20:25
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
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Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
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Франзен: Бэбкок гнобил людей без всякой причины

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Юхан Франзен рассказал о работе с бывшим тренером команды Майком Бэбкоком.
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Рубль немного снизился к доллару и евро

В начале торгов российский рубль показал снижение к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:16
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Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись.
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Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Происшествия

Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев

Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
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Гендиректор РУСАДА оценил шансы России избежать санкций

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о шансах избежать санкции за изменения базы данных в Московской лаборатории, передает "Эхо Москвы".
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Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

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Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
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