Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России. Было установлено, что авиакатастрофа произошла из-за ошибок командира самолета Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.
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с чего всё началось
"17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва-Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял", - говорится
 в сообщении СК.
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