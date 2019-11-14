с чего всё началось

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России. Было установлено, что авиакатастрофа произошла из-за ошибок командира самолета Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Общество Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Происшествия ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Политика Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

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Происшествия Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.

Происшествия В хабаровской школе умер 11-летний ребенок Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.

Происшествия Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники Искать девочку 2013 года рождения, пропавшую 12 ноября на севере Крыма, помогут беспилотники.

Хоккей Кузнецов забил победный буллит в матче «Вашингтона» с «Филадельфией» В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Общество В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.

Политика В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.

Общество Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.

Общество ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Происшествия В Москве застрелен известный армянский спортсмен Ашот Болян Известный армянский спортсмен Ашот Болян застрелен в среду вечером на юго-западе Москвы.

Футбол Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.

Хоккей Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.

Наука Ученые назвали опасное свойство сахара Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.

Происшествия Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека Пресненский суд Москвы до 12 января арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского по делу о похищении человека, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Теннис Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.