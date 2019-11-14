Происшествия
РИА НовостиСК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Читать в источнике
Оценить122
с чего всё началось
По мнению Следственного комитета, к нему привела цепочка должностных преступлений, последним звеном которой стала ошибка неквалифицированного пилота Рустема Салихова.Российская газета03:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия
Стрелявшему в колледже Благовещенска назначили посмертную экспертизу
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Авто
Опубликованы первые изображения новой Kia Optima
Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Культура
Мединский сравнил доцента Соколова с Джокером
Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, с отрицательным героем одноименного фильма Джокером.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Общество
На Алтае после жалобы Медведеву нашли деньги на горячую воду для села
В Алтайском крае региональные власти обещают восстановить горячее водоснабжение в селе Санниково.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Авто
«Прокаченный» седан Audi S8 увидел свет
Концерн из Германии модернизировал свой флагман в лице седана Audi S8 в прокаченной вариации с битурбированным агрегатом V8 с объемом на 4,0 литра с мягкой гибридной технологией, выдающим 571 л.с. при топовом крутящем моменте в 800 Нм.
Интернет
Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»
Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Армия и оружие
Американский журнал назвал слабое место США в случае войны с Россией
Политика
Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.
Музыка
Линдеманн устроил «драку» с космонавтом на Дворцовой площади
Политика
Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях
Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений
Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Здоровье
Скворцова заявила о росте охвата онкобольных диспансеризацией до 97%
Охват диспансерным наблюдением пациентов с онкологических заболеваниями вырос до 97%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Росси является врагом, с которым невозможно выстраивать отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".