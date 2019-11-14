Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
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с чего всё началось
По мнению Следственного комитета
, к нему привела цепочка должностных преступлений, последним звеном которой стала ошибка неквалифицированного пилота Рустема Салихова.
Российская газета03:46

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Продажу подделок поставили на поток: летчик заявил о вине Росавиации в гибели сотен людей – в том числе, в Казани

Казанский репортер06:48

Следственный комитет назвал виновников крушения «Боинга» в аэропорту Казани в 2013 году

Вечерняя Казань01:57

Летчик-Герой России объяснил, как пилот разбившегося в Казани Boeing получил фальшивые документы

URA.Ru03:40

Что известно о крушении Boeing 737 в Казани в 2013 году

ТАСС05:20

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

РИА Новости01:46

В СКР назвали причину авиакатастрофы Boeing в Казани в 2013 году

БИЗНЕС Online01:41

СК спустя шесть лет назвал причину катастрофы Boeing в Казани

РБК01:41
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Происшествия

Стрелявшему в колледже Благовещенска назначили посмертную экспертизу

Говорит Москва 06:21
Политика

Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ

Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Коммерсантъ 08:02
Авто

Опубликованы первые изображения новой Kia Optima

Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Культура

Мединский сравнил доцента Соколова с Джокером

Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, с отрицательным героем одноименного фильма Джокером.
REGNUM 07:55
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Политика

Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400

Lenta.ru 06:12
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Общество

На Алтае после жалобы Медведеву нашли деньги на горячую воду для села

В Алтайском крае региональные власти обещают восстановить горячее водоснабжение в селе Санниково.
Российская газета 03:42
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Авто

«Прокаченный» седан Audi S8 увидел свет

Концерн из Германии модернизировал свой флагман в лице седана Audi S8 в прокаченной вариации с битурбированным агрегатом V8 с объемом на 4,0 литра с мягкой гибридной технологией, выдающим 571 л.с. при топовом крутящем моменте в 800 Нм.
Pnzdrive 07:55
Интернет

Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»

Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Sostav.ru 02:35
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Армия и оружие

Американский журнал назвал слабое место США в случае войны с Россией

Московский Комсомолец вчера в 21:17
Политика

Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.
Газета.Ru 07:52
Музыка

Линдеманн устроил «драку» с космонавтом на Дворцовой площади

Российская газета 07:44
Политика

Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях

Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.
Lenta.ru 07:27
Политика

Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений

Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 08:09
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Здоровье

Скворцова заявила о росте охвата онкобольных диспансеризацией до 97%

Охват диспансерным наблюдением пациентов с онкологических заболеваниями вырос до 97%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 05:38
Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Росси является врагом, с которым невозможно выстраивать отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:51
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
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