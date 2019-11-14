с чего всё началось

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Авто Опубликованы первые изображения новой Kia Optima Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Экономика Предприниматели получат по взносу Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.

Культура Мединский сравнил доцента Соколова с Джокером Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, с отрицательным героем одноименного фильма Джокером.

Политика Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

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Авто «Прокаченный» седан Audi S8 увидел свет Концерн из Германии модернизировал свой флагман в лице седана Audi S8 в прокаченной вариации с битурбированным агрегатом V8 с объемом на 4,0 литра с мягкой гибридной технологией, выдающим 571 л.с. при топовом крутящем моменте в 800 Нм.

Интернет Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках» Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.

Политика Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.

Политика Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Политика Министр обороны Украины назвал Россию врагом Росси является врагом, с которым невозможно выстраивать отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.