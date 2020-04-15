Происшествия
Газета.RuСК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
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По данным следствия, 5 мая 2019 года Евдокимов после возвращения в аэропорт „Шереметьево“ осуществил грубую посадку воздушного судна на взлетно-посадочную полосу. Дальнейшие действия пилота повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров один член экипажа.
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