По данным следствия, 5 мая 2019 года Евдокимов после возвращения в аэропорт „Шереметьево“ осуществил грубую посадку воздушного судна на взлетно-посадочную полосу. Дальнейшие действия пилота повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров один член экипажа.

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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