Происшествия
ВедомостиСК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» в отношении командира экипажа самолета Дениса Евдокимова, сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.
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с чего всё началось
Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.Коммерсантъвчера в 18:09
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Авто
Мэрия Саратова закупит 8 иномарок на 13,6 млн рублей
Технологии
Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Политика
Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к фотобанку Shutterstock
Роскомнадзор заблокировал один из доменов американского фотобанка Shutterstock (image.shutterstock.com).
Происшествия
В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Общество
Российские операторы попросили внести поправки в закон о Рунете
В России операторы связи попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов теми компаниями, которые устанавливают оборудование для исполнения закона о суверенном Рунете.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированном шествии 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Культура
Это не развидеть: в Сети появились концепт-арты маленького Таноса
Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Футбол
На матчи Евро-2020 в Петербурге продано 70% билетов
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов проинформировал о том, что на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года продано уже 70% билетов.
Политика
Посол Дании рассказал, как россиянам получить шенгенскую визу в страну
Гражданин России может получить шенгенскую визу в Данию менее чем за 10 дней, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в Москве Карстен Сендергорд.
Спорт
Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу
В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Футбол
«Тренер передает нам дух победы»
Наставник старается передать нам свой дух борьбы и побед.
Политика
Профсоюз почтальонов Финляндии одержал победу в трудовом споре
В связи с разрешением трудового конфликта в стране были отменены все запланированные забастовки солидарности.
Хоккей
Хартли может покинуть «Авангард» из-за карьеры в НХЛ
Ранее председатель совета директоров «ястребов» Александр Крылов говорил, что намерен предложить канадскому специалисту продолжить карьеру в «Авангарде» до его возвращения в Омск.
Армия и оружие
Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии
Анкара не будет поддерживать планы НАТО, связанных с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов – это террористическая организация.