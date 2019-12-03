Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.

с чего всё началось

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» в отношении командира экипажа самолета Дениса Евдокимова, сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.

Общество Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Политика Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.

Политика Китай ответил США санкциями на закон о Гонконге Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор китайского издания «Хуанцю шибао» и автор Global Times Ху Сицзинь заявил, что Китай рассматривает возможность введения санкций против причастных к скандальному закону о «правах человека» в Гонконге.

Общество Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.

Общество Россия и Китай запустили «Силу Сибири» Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".

Происшествия Обрушение моста произошло в Оренбурге Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.

Футбол Колосков просит наказать Дзюбу за слова про фашистов Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что комитет по этике РФС должен рассмотреть слова нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы после матча против "Спартака".

Происшествия Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.