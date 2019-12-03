Происшествия

ВедомостиВедомостиСК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» в отношении командира экипажа самолета Дениса Евдокимова, сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.
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с чего всё началось

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.
Коммерсантъвчера в 18:09

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СКР назвал единственного виновника крушения SSJ-100

Газета.Ru02:07

Семьи погибших считают несправедливыми обвинения командиру сгоревшего в Шерметьево SSJ

ТАСС02:45

СКР назвал пилота SSJ-100 единственным виновным в крушении в Шереметьеве

Говорит Москва01:52

Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Интерфакс02:46

Ущерб от авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево составил 1,5 млрд рублей

Life.ru02:38

Пилот стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе SSJ 100

Коммерсантъ00:58

Оценен ущерб от крушения SSJ-100

Lenta.ru01:58
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Происшествия

В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

РБК 02:51
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
РИА Новости 02:46
Происшествия

Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 01:43
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Шоу-бизнес

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Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 01 декабря в 12:51
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Lenta.ru 01:44
Общество

Самые дорогие новогодние подарки жители России купят себе

Чаще всего жители нашей страны планируют дарить конфеты, одежду, игрушки, изделия для дома и шоколад в плитках.
Говорит Москва вчера в 23:24
Единоборства

Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу

Американец пообещал сделать из соперника яичницу и заставить его мочиться кровью.
ProstoProSport 02:08
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что уменьшила размер груди

Певица может похвастаться самыми выдающимися формами в отечественном шоу-бизнесе, однако, как оказалось, девятый размер груди вовсе не радует звезду.
Uznayvse.ru вчера в 08:23
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Шоу-бизнес

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан

Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой чемодан.
Дни24 вчера в 23:11
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:13
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Политика

Китай ответил США санкциями на закон о Гонконге

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор китайского издания «Хуанцю шибао» и автор Global Times Ху Сицзинь заявил, что Китай рассматривает возможность введения санкций против причастных к скандальному закону о «правах человека» в Гонконге.
REGNUM вчера в 03:00
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Футбол

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом

Радио Зенит 02:00
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия

Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев

Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.
Известия 03:01
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти

Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости вчера в 20:56
Политика

Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал решение украинских властей сменить руководство государственной компании.
RT на русском вчера в 14:56
Происшествия

Обрушение моста произошло в Оренбурге

Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.
News.ru вчера в 10:05
Футбол

Колосков просит наказать Дзюбу за слова про фашистов

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что комитет по этике РФС должен рассмотреть слова нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы после матча против "Спартака".
Российская газета вчера в 06:07
Происшествия

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца

Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребёнка своей сожительницы, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 00:52
Общество

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
РБК 01:00
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