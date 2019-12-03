Происшествия
ВедомостиСК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» в отношении командира экипажа самолета Дениса Евдокимова, сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.
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с чего всё началось
Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.Коммерсантъвчера в 18:09
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Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
Политика
Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
Происшествия
Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Общество
Самые дорогие новогодние подарки жители России купят себе
Чаще всего жители нашей страны планируют дарить конфеты, одежду, игрушки, изделия для дома и шоколад в плитках.
Единоборства
Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу
Американец пообещал сделать из соперника яичницу и заставить его мочиться кровью.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что уменьшила размер груди
Певица может похвастаться самыми выдающимися формами в отечественном шоу-бизнесе, однако, как оказалось, девятый размер груди вовсе не радует звезду.
Политика
Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО
Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой чемодан.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Политика
Китай ответил США санкциями на закон о Гонконге
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор китайского издания «Хуанцю шибао» и автор Global Times Ху Сицзинь заявил, что Китай рассматривает возможность введения санкций против причастных к скандальному закону о «правах человека» в Гонконге.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Футбол
«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Происшествия
Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев
Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти
Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Политика
Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал решение украинских властей сменить руководство государственной компании.
Происшествия
Обрушение моста произошло в Оренбурге
Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.
Футбол
Колосков просит наказать Дзюбу за слова про фашистов
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что комитет по этике РФС должен рассмотреть слова нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы после матча против "Спартака".
Происшествия
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Происшествия
На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца
Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребёнка своей сожительницы, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.
Общество
Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС).