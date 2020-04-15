По данным следствия, 5 мая 2019 года Евдокимов после возвращения в аэропорт „Шереметьево“ осуществил грубую посадку воздушного судна на взлетно-посадочную полосу. Дальнейшие действия пилота повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров один член экипажа.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира экипажа самолёта SSJ-100 Дениса Евдокимова, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.

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