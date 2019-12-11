Происшествия
ТАСССК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.
Читать в источнике
Оценить22
Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Общество
Наследство Юрия Лужкова составляет одна квартира в Москве
Наследство Юрия Лужкова составляет одна квартира в Москве. Стоимость жилья оценивается минимум в 600 миллионов рублей.
Футбол
Главный тренер «Ротора» Меньщиков покинул команду
С поста главного тренера волгоградского «Ротора» ушёл Игорь Меньщиков. Об этом 11 декабря сообщается на сайте клуба.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Спорт
Российские гандболистки одержали восьмую победу подряд на ЧМ
Ранее ГЛАС сообщал о том, что на ЧМ по гандболу россиянки одержали седьмую победу подряд.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после разрыва с Джоли
Актеру приписывали многочисленные романы. 55-летний голливудский красавчик Брэд Питт рассказал о личной жизни New York Times.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Наука
В Южной Корее разработали роботизированные контактные линзы
Кино
Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с поддержкой сетей связи пятого поколения.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Спорт
В Insurgency: Sandstorm началась бесплатная неделя
Insurgency: Sandstorm вышла в Steam 12 декабря 2018 года.
Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Лавров рассказал о своей встрече с Трампом
Экономика
Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.
Политика
Сурков резко ответил на слова Авакова о переговорах с Зеленским
Помощник президента России Владислав Сурков отреагировал на слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по итогам саммита в Париже.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.