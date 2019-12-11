Происшествия

ТАССТАСССК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Светлана Петренко
Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством.
— Светлана ПетренкоМосква 24 02:11

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