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Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством.
с чего всё началось
«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении СК.RT на русском02:33
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