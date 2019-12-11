Происшествия

ИзвестияИзвестияСК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о нападении на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Как сообщается на сайте ведомства 11 декабря, злоумышленник признан психически больным.
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Светлана Петренко
Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством.
— Светлана ПетренкоМосква 24 02:11
с чего всё началось
«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении
 СК.
RT на русском02:33

Подробнее о событии

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия02:11

СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

РИА Новости02:46

Напавшего на Памфилову направят на принудительное лечение

Интерфакс02:32

СК огласил итоги расследования нападения на Памфилову

РБК02:26

СКР завершил расследование нападения на Памфилову

Коммерсантъ02:59

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС02:09

Напавшего на дом Памфиловой предложили отправить на лечение

RT на русском02:33
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Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
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Происшествия

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Происшествия

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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
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Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов

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СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
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В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
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Экономика

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Сын Рудковской и Плющенко после выступления в Будапеште устроил разнос

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Глава государственного департамента США Майк Помпео заявил, что в ходе встречи, состоявшейся сегодня в Вашингтоне, обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Украину и вопросы выполнения Минских договоренностей.
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Полиция вновь задержала якутского шамана Александра Габышева, идущего по трассе в Москву, по его словам, для «изгнания Владимира Путина».
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Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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