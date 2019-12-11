с чего всё началось

Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством.

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о нападении на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Как сообщается на сайте ведомства 11 декабря, злоумышленник признан психически больным.

Общество Минтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки.

Политика Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой» Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.

Политика «Нормандская четверка» приняла итоговое коммюнике Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Политика Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Спорт Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.

Армия и оружие В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.

Происшествия На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Здоровье Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей Губернатор Саратовской области Валерий Радаева 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.

Экономика Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.

Происшествия В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к жителю села в Балтайском районе по подозрению в нападении с ножом на двух полицейских.

Наука Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.

Политика Лавров и Помпео обсудили Украину Глава государственного департамента США Майк Помпео заявил, что в ходе встречи, состоявшейся сегодня в Вашингтоне, обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Украину и вопросы выполнения Минских договоренностей.