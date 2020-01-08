"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области - начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева, которые обвиняются в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ", - сообщила Петренко.

с чего всё началось

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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