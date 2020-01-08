Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
Читать в источнике
Комментировать101
с чего всё началось

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области - начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева, которые обвиняются в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ", - сообщила Петренко.
ТАСС04:59

Подробнее о событии

Дело о нарушениях в колонии, где у члена так называемой банды Цапков Цеповяза были особые привилегии, передадут в суд

Эхо Москвы09:05

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, где Цеповяз ел икру и крабов

Телеканал 360°05:47

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском06:51

СК завершил дело против руководителей колонии Цеповяза

РБК06:17

СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии

Вести.Ru05:48

Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение

РИА Новости07:29

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

ТАСС04:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

РИА Новости 08:50
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками

Компания Istanbul Grand Airport, управляющая аэропортом Стамбула, запретила встречать прибывающих пассажиров в терминале с табличками с названием туркомпании или фамилиями путешественников.
Страна Советов on-line 06 января в 06:00
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 09:12
Общество

Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии

Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Ведомости 10:04
Наука

Создали тепловой квантовый двигатель

МедиаПоток 05 января в 03:05
Армия и оружие

Иран назвал пощечиной США удары по американским базам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
Lenta.ru 02:48
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Salt Mag 04:14
Происшествия

Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Пассажиры поезда Петербург — Архангельск эвакуировали ночью, 8 января из поезда. Всему виной анонимный звонок о бомбе.
АиФ Санкт-Петербург 07:38
Происшествия

Оставленный на балконе младенец насмерть замерз в Хабаровском крае

Мойка78 06 января в 12:41
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Происшествия

Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 09:10
Армия и оружие

Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт

Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Lenta.ru 10:10
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова в купальнике впервые показала фигуру после родов

Молодая мама отлично подготовилась к пляжному сезону. Девушка показала подписчикам свою фигуру в купальнике впервые после родов.
SM News вчера в 06:41
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Армия и оружие

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
ТАСС 09:35
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Авто

Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Tvoe-avto.com 05:59
Кино

«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката

Российский фильм "Холоп", стартовавший в канун Нового года, стал самой кассовой комедией в истории российского прокате.
Kinonews.ru 09:58
Армия и оружие

Заслуженный военный летчик РФ прокомментировал авиакатастрофу в Иране

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал журналистам РЕН ТВ крушение украинского пассажирского самолета в Иране.
РЕН ТВ 07:17
Футбол

Фернандиньо ведет переговоры о новом контракте с «Манчестер Сити»

Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо подтвердил, что собирается продлить контракт с клубом, несмотря на слухи о возможном трансфере.
Sport24.ru 09:26
Политика

Трамп намерен сделать заявление по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп намерен сделать заявление по поводу Ирана.
RT на русском 09:44
Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Общество

Украинец чудом не полетел рейсом разбившегося в Иране Boeing 737

РЕН ТВ 06:48
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Происшествия

В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери

В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Lenta.ru 05:26
Гаджеты

Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 09:47
Происшествия

В Кольцово не смогли приземлиться три самолёта

В Кольцово не смогли приземлиться три самолёта.
Областная газета 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное