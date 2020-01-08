Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
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Дело о нарушениях в колонии, где у члена так называемой банды Цапков Цеповяза были особые привилегии, передадут в суд

Эхо Москвы09:05

Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение

РИА Новости07:29

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском06:51

СК завершил дело против руководителей колонии Цеповяза

РБК06:17

СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии

Вести.Ru05:48

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, где Цеповяз ел икру и крабов

Телеканал 360°05:47

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

ТАСС04:59
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

На экс-форварда «Ювентуса» Ковачевича напали с оружием в Греции

По данным Informer.rs, нападавшие позднее сожгли автомобиль, из которого стреляли в Ковачевича, и скрылись В обгорелом авто полиция обнаружила оружие.
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Армия и оружие

Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
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Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за осуждения националистов

Посла Польши Бартоша Цихоцки вызывали в Министерство иностранных дел Украины из-за осуждения героизации украинских националистов.
РИА Новости 13:51
Происшествия

В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца

Минздрав Хабаровского края на своей странице в соцсетях уточнил, что семимесячного ребенка в двадцатиградусный мороз на балконе оставила мать.
Интерфакс 06 января в 20:30
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Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
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Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

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«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Наука

Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении

В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
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Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
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Названо имя исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»

Профиль 11:23
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости 07:00
Общество

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
Общество

Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:30
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета 16:13
Происшествия

СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

РБК 14:49
Общество

Названы самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Известия 12:54
Армия и оружие

В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
РЕН ТВ 12:57
Автоспорт

Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull

7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
F1news.ru 02:25
Киберспорт

Групповой этап WePlay Bukovel Minor: у Spirit и Gambit неплохие шансы

Наш прогноз 1. Royal Never Give Up 2. Team Spirit 3. Ninjas in Pyjamas 4. Geek Fam Группа Б Состав группы Fighting PandaS FURIA Esports Gambit Esports Nigma Esports Fighting PandaS Состав команды EternaLEnVy Bryle Sneyking Aui_2000 MoonMeander Профиль команды В плей-офф квалификации на мейджор обыграла Evil Geniuses.
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Представлен неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
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Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
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Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
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Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
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Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета 12:50
Армия и оружие

Иран назвал удар по базе США мерой самообороны

Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
РБК вчера в 21:54
Политика

В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
RT на русском 13:14
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
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