Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

Происшествия Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Наука Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.

Общество Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.

Общество Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.

Общество Названы самые качественные российские товары Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.

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Автоспорт Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull 7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.

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Гаджеты Представлен неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.

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Политика В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.