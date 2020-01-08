Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки.

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Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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