Происшествия
RT на русскомСК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
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с чего всё началось
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки.ТАСС04:59
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Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan
Во вторник Прокуратура города Токио получила ордер на арест Кароль Гон — супруги экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.
Армия и оружие
Иран назвал пощечиной США удары по американским базам
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
Происшествия
Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Пассажиры поезда Петербург — Архангельск эвакуировали ночью, 8 января из поезда. Всему виной анонимный звонок о бомбе.
Общество
В Омске детям подарили конфеты с Путиным
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Самбурская назвала российских туристов быдлом
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Общество
Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров
Как напомнила сенатор, с 1 января 2020 года неработающие граждане получили повышение страховых пенсий на 6,6 процента.
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Моторные масла малой вязкости (0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Игры
Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5
Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Политика
Росавиация рекомендует не летать над Ираном и Ираком
«Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», - говорится в телеграмме ведомства.
Интернет
Mozilla Firefox 72 позволит избавиться от надоедливых запросов на получение уведомлений
В новой версии обозревателя вы можете полностью отказаться от просмотра всплывающих запросов на получение уведомлений.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Теннис
Определился соперник сборной России в четвертьфинале ATP Cup
Стал известен соперник сборной России по четвертьфинальному матчу командного турнира ATP Cup.Им станет сборная Аргентины, которая сегодня победила хорватскую команду.
Происшествия
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
Армия и оружие
Минобороны РФ в 2020 году получит 40 тысяч автоматов Калашникова АК-12
Министерство обороны России в 2020 году получит партию из 40 тысяч единиц автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм, сообщили в пресс-службе ведомства.
Футбол
Сборная России поздравила Евсеева
Сборная России на своей странице в соцсети поздравила известного игрока, а также вспомнила знаменитый гол Евсеева в ворота сборной Уэльса (1:0).
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
Происшествия
В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа
Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.