Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
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с чего всё началось

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки.
ТАСС04:59

Подробнее о событии

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, где Цеповяз ел икру и крабов

Телеканал 360°05:47

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском06:51

СК завершил дело против руководителей колонии Цеповяза

РБК06:17

СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии

Вести.Ru05:48

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РИА Новости07:29

СК завершил расследование по делу о нарушениях в колонии строгого режима в Амурской области

Эхо Москвы05:33

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

ТАСС04:59
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Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
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Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Пассажиры поезда Петербург — Архангельск эвакуировали ночью, 8 января из поезда. Всему виной анонимный звонок о бомбе.
АиФ Санкт-Петербург 07:38
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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Общество

Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров

Как напомнила сенатор, с 1 января 2020 года неработающие граждане получили повышение страховых пенсий на 6,6 процента.
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Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
РЕН ТВ 06:39
Авто

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Моторные масла малой вязкости (0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
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Политика

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Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
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Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5

Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
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Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
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Росавиация рекомендует не летать над Ираном и Ираком

«Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», - говорится в телеграмме ведомства.
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Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

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Интернет

Mozilla Firefox 72 позволит избавиться от надоедливых запросов на получение уведомлений

В новой версии обозревателя вы можете полностью отказаться от просмотра всплывающих запросов на получение уведомлений.
3DNews вчера в 13:41
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
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Определился соперник сборной России в четвертьфинале ATP Cup

Стал известен соперник сборной России по четвертьфинальному матчу командного турнира ATP Cup.Им станет сборная Аргентины, которая сегодня победила хорватскую команду.
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Сборная России поздравила Евсеева

Сборная России на своей странице в соцсети поздравила известного игрока, а также вспомнила знаменитый гол Евсеева в ворота сборной Уэльса (1:0).
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Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
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В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
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«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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