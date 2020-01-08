Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
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Завершено расследование дела против руководства колонии, в которой отбывал наказание Вячеслав Цеповяз

Эхо Москвы19:09

Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение

РИА Новости07:29

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

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Вести.Ru05:48

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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском06:51
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