Происшествия
RT на русскомСК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
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Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1 процента в сравнении с прошлым годом и составят 2,5 процента.
Армия и оружие
Самолет ВВС США уничтожен во время ракетного удара из Ирана
Самолет американских ВВС уничтожен на взлетно-посадочной полосе военной базы «Айн-аль-Асад» в Ираке во время ракетного обстрела.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Экономика
Уральские аналитики предрекли Свободному бум инвестиций в недвижимость
В России возвращается мода на инвестиции в недвижимость, но если раньше речь шла о крупных городах, то теперь внимание предприимчивых россиян привлекают небольшие населённые пункты, которые иногда даже сложно найти на карте.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Футбол
Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА
Московский ЦСКА присматривается к бразильскому форварду Фелипе Визеу.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Хоккей
Российский голкипер Игорь Шестеркин дебютировал в НХЛ
В победном для «Нью-Йорк Рейнджерс» домашнем матче против «Колорадо Эвеланш»: 5:3, свой первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел вратарь из России Игорь Шестеркин.
Культура
«Фантастических тварей» Джоан Роулинг сравнят с реальными животными
Волшебным зверям из фильмов "Фантастические твари", снятых по сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety.
Здоровье
В Южно-Сахалинске поздравили первых рожениц года
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Общество
В России некоторым пенсионерам могут снизить пенсионные выплаты
По словам заместителя председателя комитета Совфеда по соцполитике Елены Бибиковой, переезд в другой регион с меньшим коэффициентом является самой распространенной причиной перерасчета пенсионных выплат.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Финансы
Золотовалютные резервы Украины достигли максимума за 7 лет
Золотовалютные резервы Украины увеличились на 22% и достигли максимума за семь лет.
Технологии
«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов
"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
Кино
Стали известны победители премии «Золотой глобус» в 2020 году
Церемония прошла в ночь на 6 января в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший фильм" победу одержала лента "1917".