Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
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Дело о нарушениях в колонии, где у члена так называемой банды Цапков Цеповяза были особые привилегии, передадут в суд

Эхо Москвы09:05

Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение

РИА Новости07:29

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

ТАСС04:59

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Вести.Ru05:48

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, где Цеповяз ел икру и крабов

Телеканал 360°05:47

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском06:51
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
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Происшествия

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Ugpressa.ru вчера в 15:40
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