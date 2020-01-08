Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
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с чего всё началось

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки.
ТАСС04:59

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СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии

Вести.Ru05:48

СК завершил дело против руководителей колонии Цеповяза

РБК06:17

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, где Цеповяз ел крабов

Life.ru06:04

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском06:51

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, где Цеповяз ел икру и крабов

Телеканал 360°05:47

СК завершил расследование по делу о нарушениях в колонии строгого режима в Амурской области

Эхо Москвы05:33

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

ТАСС04:59
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Энергетика

Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

Очередной виток конфронтации США и Ирана из-за убийства генерала Касема Сулеймани подбросили цены на нефть более чем на 3 процента, выше 68 долларов.
Российская газета вчера в 07:33
Происшествия

Обнаружены «черные ящики» разбившегося Boeing в Иране

BFM.ru 04:38
Армия и оружие

Опубликовано новое видео ракетного удара Ирана по базе США

Ранее сообщалось, что Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 07:11
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
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В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Футбол

Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Lenta.ru 07:06
Политика

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов.
Политическая Экспертиза 05:19
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Гаджеты

CES 2020: OnePlus показала смартфон с исчезающими камерами

MobiDevices 06:52
Происшествия

Авиакомпания назвала имена членов экипажа разбившегося в Иране Boeing

Перевозчик Незалежной «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовал имена членов экипажа потерпевшего катастрофу в Тегеране Boeing 737-800.
Пятый канал 06:46
Происшествия

Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
REGNUM 04:11
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.
ТАСС 04:12
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Автоновости дня 06 января в 03:31
Общество

Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Газета.Ru 05:45
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Авто

Водителям напомнили об изменениях в России в 2020 году

Российских автомобилистов в 2020 году ждет много нововведений — от введения электронных паспортов на транспортные средства до получения госномеров в автосалоне.
ToDay News Ufa 06 января в 01:53
Общество

Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
REGNUM вчера в 08:09
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Футбол

Черышев заинтересовал китайский клуб

29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Sport.ru 04:29
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

Lenta.ru 02:36
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Армия и оружие

В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Lenta.ru 03:48
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Футбол

Сарри попросил «Ювентус» подписать Мертенса

Специалист уже направил свою просьбу руководству «Ювентуса». Мертенсом также интересуются «Интер» и «Рома».
Sport24.ru 05:57
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
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