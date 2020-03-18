Происшествия
РИА НовостиСК завершил расследование уголовного дела историка Соколова
Завершено расследование уголовного дела доцента СПбГУ Олега Соколова об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Кроме убийства, историка обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия.
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По данным следствия, говорится в опубликованном заявлении Петренко, Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Ещенко.RT на русском05:00
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