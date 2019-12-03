Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Расследование дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца завершено, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Следствие передало дело в прокуратуру для утверждения обвинения.
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СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян

РИА Новости01:17

Расследование по делу сестер Хачатурян завершено. Младшую может ждать принудительное лечение

Телеканал 360°01:13

СК завершил расследование дела в отношении сестёр Хачатурян

RT на русском01:06

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ01:31

СК завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян

Российская газета01:26

Завершено расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян

Газета.Ru01:12

В СК завершили расследование дело сестер Хачатурян об убийстве отца

Комсомольская правда01:16
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Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Происшествия

Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

RT на русском 00:48
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Здоровье

Второй сахалинский близнец вылетел в Москву на трансплантацию почки

Роман, брат-близнец маленького Виталика, уже ждет своей очереди на трансплантацию в Москве.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 22:37
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
REGNUM 01:19
Футбол

Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
Известия вчера в 15:36
Политика

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 07:51
Политика

Еврокомиссия требует от Кипра прояснить намерение отозвать «золотые паспорта» у 26 человек

Европейская комиссия потребовала от властей Республики Кипр прояснить обстоятельства, которые вынудили Никосию заявить о намерении отозвать кипрское гражданство у 26 владельцев так называемых золотых паспортов, полученных в обмен на инвестиции.
ТАСС вчера в 14:52
Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU 01 декабря в 22:21
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости вчера в 02:11
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала свое детское фото

Известная балерина Анастасия Волочкова показала свое детское фото с мамой на личной странице в Instagram.
NewInform вчера в 23:31
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru вчера в 11:52
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 01 декабря в 06:38
Авто

Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа

Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Somanyhorses вчера в 11:40
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать эмоций во время выступления в Киеве. Артистку растрогал радушный прием фанатов.
Gazeta.SPb вчера в 23:56
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru вчера в 04:24
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Происшествия

Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите

Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Чита.Ру вчера в 00:22
Космос

Пресс-конференция NASA, которая «изменит наше представление о Солнце»

4 декабря 2019 года NASA проведет пресс-конференцию, посвященную первым результатам революционной миссии агентства по «прикосновению» к Солнцу – «Parker Solar Probe».
Ин-спейс.ру 01:13
Гаджеты

Apple купила бизнес Intel по производству модемов

Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.
Rambler News Service вчера в 09:45
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Зеленский предложил сторонникам России покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в свое интервью западным изданиям предложил всем украинцам, которые «за Россию», переехать в РФ, сообщает Der Spiegel.
Московский Комсомолец вчера в 07:34
Общество

Гордума одобрила создание нового района Екатеринбурга

Напомним, планируется, что Академический станет восьмым районом Екатеринбурга и будет состоять из Широкой речки, Краснолесья и самого Академического.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:05
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

Piter.tv 01 декабря в 23:42
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