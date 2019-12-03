Происшествия
КоммерсантъСКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Расследование дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца завершено, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Следствие передало дело в прокуратуру для утверждения обвинения.
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Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Здоровье
Второй сахалинский близнец вылетел в Москву на трансплантацию почки
Роман, брат-близнец маленького Виталика, уже ждет своей очереди на трансплантацию в Москве.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
Футбол
Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Еврокомиссия требует от Кипра прояснить намерение отозвать «золотые паспорта» у 26 человек
Европейская комиссия потребовала от властей Республики Кипр прояснить обстоятельства, которые вынудили Никосию заявить о намерении отозвать кипрское гражданство у 26 владельцев так называемых золотых паспортов, полученных в обмен на инвестиции.
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала свое детское фото
Известная балерина Анастасия Волочкова показала свое детское фото с мамой на личной странице в Instagram.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Авто
Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа
Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак не смогла сдержать эмоций во время выступления в Киеве. Артистку растрогал радушный прием фанатов.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Происшествия
Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите
Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Космос
Пресс-конференция NASA, которая «изменит наше представление о Солнце»
4 декабря 2019 года NASA проведет пресс-конференцию, посвященную первым результатам революционной миссии агентства по «прикосновению» к Солнцу – «Parker Solar Probe».
Гаджеты
Apple купила бизнес Intel по производству модемов
Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.
Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
Зеленский предложил сторонникам России покинуть Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в свое интервью западным изданиям предложил всем украинцам, которые «за Россию», переехать в РФ, сообщает Der Spiegel.
Общество
Гордума одобрила создание нового района Екатеринбурга
Напомним, планируется, что Академический станет восьмым районом Екатеринбурга и будет состоять из Широкой речки, Краснолесья и самого Академического.
Политика