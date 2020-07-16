У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

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