Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов. Следствие будет ходатайствовать об аресте троих задержанных по данному делу. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб

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