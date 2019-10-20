Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб

Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов. Следствие будет ходатайствовать об аресте троих задержанных по данному делу. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб

RT на русском07:24

СК после инцидента с золотодобытчиками назвал незаконными пять дамб

РБК08:07

Видео допроса задержанных по делу о гибели людей при прорыве дамбы

РЕН ТВ07:16

Пять дамб оказались разрушены в Красноярском крае

Газета.Ru07:39

В результате прорыва в Красноярском крае разрушены пять дамб. Их построили незаконно

ТАСС07:20

СКР соообщил, что в Красноярском крае подорвались пять дамб

Коммерсантъ07:47

В СК заявили о пяти разрушенных дамбах в Красноярском крае

Известия07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Политика

Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза

Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service 18 октября в 04:14
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Происшествия

Власти назвали версии прорыва дамбы в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что вызвавший гибель золотодобытчиков прорыв дамбы мог произойти из-за несоблюдения технологий строительства, или из-за дождей.
Национальная служба новостей вчера в 06:01
Политика

Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Происшествия

В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»

В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Вести.Ru 07:16
Политика

Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель

Вести.Ru вчера в 12:40
Политика

Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Происшествия

Квартиру на проспекте Космонавтов обнесли на 3,3 млн рублей

Общий ущерб составил 3 млн 308 тысяч рублей.
Петербургский дневник 07:04
Общество

Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек

В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Футбол

Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 07:55
Культура

Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

Культуромания 17 октября в 16:16
Общество

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Культуромания 17 октября в 15:47
Политика

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество

Россияне потребляют больше рекомендованной нормы яиц

BFM.ru 18 октября в 02:15
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ вчера в 08:42
Общество

В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв

Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Общество

Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.
РБК 18 октября в 18:33
Политика

Клинтон назвала кандидата на пост президента США «от России»

Телеканал 360° 18 октября в 14:49
Общество

Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России

24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Наша версия вчера в 07:03
Происшествия

В Казани задержали водителя, которого преследовал автомобиль ГИБДД

РИА Новости 07:13
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБК вчера в 14:25
ещё по теме
Главное