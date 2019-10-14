Происшествия
Газета.RuСК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости". По словам официального представителя СК Светланы Петренко, выявлены шесть лиц, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских несанкционированных акций.
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В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски.
с чего всё началось
Следователи задержали еще четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись, говорится на сайте СК РФ.Москва 2408:12
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Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина
На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
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Представители украинской диаспоры побывали в Крыму
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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
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Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
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Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.
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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
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Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
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Ученые определили 5 опасных для здоровья народных средств
Ученые назвали пять опасных для здоровья народных средств. Первое – лечение кашля при помощи ингаляции вареной картошкой.
RuNews24.ru 04:51
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 13:52
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 11:20
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец 05:33
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В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Армия и оружие
МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США
Причиной военной операции Турции на севере Сирии стало невыполнение обещаний со стороны США, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 14:46
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В Перми иномарка сбила пятерых детей
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Армия и оружие
Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок
В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин.
Утро.ru 08:09
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Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции
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Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
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Украинские националисты вышли на марш в Киеве
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Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
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