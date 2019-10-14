Происшествия
Газета.RuСК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости". По словам официального представителя СК Светланы Петренко, выявлены шесть лиц, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских несанкционированных акций.
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В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски.
с чего всё началось
Следователи задержали еще четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись, говорится на сайте СК РФ.Москва 2408:12
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Группа археологов, исследовавших пещеру Кесем поблизости от Тель-Авива, обнаружила следы стоянки древних людей.