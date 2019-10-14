с чего всё началось

В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски.

Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости". По словам официального представителя СК Светланы Петренко, выявлены шесть лиц, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских несанкционированных акций.

СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках

Политика На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".

Авто Россиян предупреждают об изменении транспортного налога Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».

Армия и оружие Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.

Политика Украинские националисты вышли на марш в Киеве В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Энергетика Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти "Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.