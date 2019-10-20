В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Спустя сутки после ЧП по-прежнему неизвестна судьба шести человек.

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

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