Происшествия
Национальная служба новостейВласти назвали версии прорыва дамбы в Красноярском крае
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что вызвавший гибель золотодобытчиков прорыв дамбы мог произойти из-за несоблюдения технологий строительства, или из-за дождей.
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Не менее 35 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
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Вечерняя Москва 06:16
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Несколько взрывов прогремели в восточной части Алеппо
Взрывы прогремели в районе Телль-эз-Заразир в восточной части сирийского города Алеппо. Об этом 20 октября сообщает телеканал Al Arabiya.
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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