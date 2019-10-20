Происшествия
RT на русскомСК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Спустя сутки после ЧП по-прежнему неизвестна судьба шести человек.
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Происшествия
Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге
В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве и нападении с ножом задержан 34-летний уроженец Азербайджана.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК вчера в 14:25
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Здоровье
В России увеличилась продолжительность жизни граждан
Vtambove.ru 02:31
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Происшествия
В Москве у здания Минобороны перевернулся автомобиль каршеринга
В Москве на Фрунзенской набережной, напротив здания Минобороны, перевернулся автомобиль каршеринга.
Газета.Ru 09:28
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика
Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
RT на русском 07:32
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Политика
Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.
Lenta.ru 08:45
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Политика
Шойгу прибыл в Пекин поучаствовать в форуме по безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Пекин, где намеревается в понедельник, 21 октября, выступить на пленарном заседании IX Сяншаньского форума по безопасности.
News.ru 10:59
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Общество
Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах
"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 18 октября в 05:38
Шоу-бизнес
Бузова показала помолвочное кольцо
Подписчики Бузовой отметили, что кольцо на руке девушки появилось после того, как она провела выходные в Риме.
Аргументы недели 08:01
Происшествия
В Чехии автобус с украинцами вылетел с трассы и перевернулся
Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.
Московский Комсомолец 11:25
Происшествия
В Тюмени загорелся полимерный завод
В Тюмени 20 октября горел один из ангаров завода «Полимер-Пласт».
REGNUM 11:14
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Футбол
«Динамо» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Спорт-Экспресс 10:47