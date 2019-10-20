Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Спустя сутки после ЧП по-прежнему неизвестна судьба шести человек.
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Друзья рассказали о погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

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СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае

РБК04:48

В СК назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае

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СК провел первые задержания после прорыва дамбы в Красноярском крае

Газета.Ru07:05

Названа основная причина прорыва дамбы под Красноярском

URA.Ru04:35

В СК назвали приоритетную версию причин прорыва дамбы под Красноярском

News.ru03:22
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Происшествия

Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге

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Lenta.ru 09:09
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Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
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В Москве у здания Минобороны перевернулся автомобиль каршеринга

В Москве на Фрунзенской набережной, напротив здания Минобороны, перевернулся автомобиль каршеринга.
Газета.Ru 09:28
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
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Тарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при

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Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
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«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
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Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х

«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.
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Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
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Ущерб от беспорядков во время протестов в Барселоне оценили в €2,5 млн

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После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах

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