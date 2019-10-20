Происшествия

РБКРБКСК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). СК выдвигал версию, что причиной прорыва дамбы стало разрушение другой, которая располагается выше по течению.
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URA.Ru04:35

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News.ru03:22
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Еще одной опасной привычкой стало резкое торможение, мало того что подобные действия негативно влияют на тормозные колодки и систему в целом, водитель с таким типом вождения создает потенциально опасные ситуации на дороге.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября

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Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
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Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
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