Происшествия
РБКСК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае
Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). СК выдвигал версию, что причиной прорыва дамбы стало разрушение другой, которая располагается выше по течению.
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Происшествия
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