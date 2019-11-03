с чего всё началось

Председатель Следственного комитета Россиии Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Фигурное катание Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Общество Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.

Политика В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Шоу-бизнес 70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".

Политика Украина из-за учений закрыла небо и часть Черного моря Украина начала учения на Черном море, для чего запретила судоходство в северной части своей черноморской акватории и закрыла небо.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.

Происшествия Во Внуково произошел багажный коллапс В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией «В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».

Авто В продажу вышел Hyundai Creta нового поколения В Китае объявлен старт продаж нового Hyundai Creta/ ix25, а на российском рынке новинка появится в 2021 году, а также будет производится на заводе корейской марки в Санкт-Петербурге.

Экономика Эксперты озвучили сроки для получения гражданами РФ «пенсий мечты» Как считает эклномист Никита Масленников, граждане РФ получат желаемую пенсию в 40 тысяч рублей спустя 15-20 лет.

Политика Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны – члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.

Культура Путин поздравил Градского с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Футбол Вперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября 4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Арсенал».

Политика В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Экономика Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.