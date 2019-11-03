Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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Светлана Петренко
Председатель Следственного комитета Россиии Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
— Светлана ПетренкоRT на русском 04:43
с чего всё началось
«В целях оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК России», — также отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте
 ведомства.
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