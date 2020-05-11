Политика
REGNUMСМИ Чехии раскрыли личность «российского дипломата с ядом»
Прага, 11 мая 2020, 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу. Более того, журналисты издания Seznam даже взяли у него эксклюзивное интервью.
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Яд или конфеты? «Доставщика рицина» в Чехию связали с российскими спецслужбами
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До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
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Виновника столпотворения на Сенном рынке задержали
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Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
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Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
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Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы
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Задержаны еще трое участников попытки вторжения в Венесуэлу
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Российская газета 09 мая в 22:00
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Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
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Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
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Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
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Седокова показала фигуру после «обжорства» на самоизоляции
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Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
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