Политика

REGNUMREGNUMСМИ Чехии раскрыли личность «российского дипломата с ядом»

Прага, 11 мая 2020, 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу. Более того, журналисты издания Seznam даже взяли у него эксклюзивное интервью.
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с чего всё началось
Человека, которого спецслужбы Чехии подозревает в доставке яда рицин в Прагу для отравления муниципальных политиков, зовут Андрей Викторович К., сообщает
 издание Seznam Spravy.
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