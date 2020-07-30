Общество
RT на русскомСМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды
Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост». Об этом сообщает «Бизнес Online». Представитель прокуратуры, выступая в прениях в Вахитовском суде Казани, запросила для Харламова наказание в виде лишения свободы на 16 с половиной лет.
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Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия 28 июля в 02:23
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
Банк России составит рейтинг страховщиков по жалобам клиентов
Банк России готовится запустить ежеквартальный публичный ренкинг страховщиков по количеству обоснованных жалоб на тысячу заключенных договоров, сообщает пресс-служба регулятора.
Российская газета 05:23
Космос
Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Авторы считают, что их результаты подтверждают правильность гипотезы Большого отскока, согласно которой возникновение нашей Вселенной стало результатом распада некой "предыдущей" вселенной.
РИА Новости 04:11
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
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В Кемерово разрушилась часть монумента, открытого несколько дней назад
Композиция, открытая всего несколько дней назад, состоит из стеклянных панелей, на которых размещены фотографии 2087 кузбассовцев-участников боевых действий.
Общественное телевидение России 03:53
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Транспорт
Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок
Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.
Интерфакс 06:13
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 07:46
Происшествия
Пожар в недостроенном 16-этажном здании в Челябинске потушили
Возгорание в строящемся 16-этажном здании в центральной части Челябинска, возникшее в четверг днем, потушили на площади 60 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.
ТАСС 06:33
Политика
Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничения интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Общество
В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса
Число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 5 509, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:33
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Происшествия
Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение
Российская газета 06:30
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Происшествия
Судья лишилась статуса из-за подложных знаков на автомобиле
Мировая судья из Саратова лишилась должности из-за использования на автомобиле подложных регистрационных знаков, сообщает Верховный суд РФ.
РАПСИ 02:11
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
По версии сотрудников из консалтинговой фирмы Brand Finance, клуб «Реал» из Испании является самым дорогим брендом в мировом футболе.
CT news 01:19
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Гаджеты
AMD в секретной презентации пообещала Radeon Instinct MI100, который превзойдёт NVIDIA A100. Надо только подождать
Предполагаемые показатели производительности и детали об ускорителе Radeon Instinct MI100 на базе архитектуры CDNA следующего поколения были опубликованы ресурсом AdoredTV вместе со слайдами от компании AMD.
3DNews 03:49
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Политика
Песков заявил об отсутствии в России юридического понятия ЧВК
ЧВК в российском законодательстве не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 06:41