Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост». Об этом сообщает «Бизнес Online». Представитель прокуратуры, выступая в прениях в Вахитовском суде Казани, запросила для Харламова наказание в виде лишения свободы на 16 с половиной лет.

СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды

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