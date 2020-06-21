Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в полном составе село на карантин. Агент Дмитрий Селюк ранее заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб «Динамо» в полном составе отправился на карантин из-за коронавирусной инфекции. Как утверждают источники Championat.com, это произошло после выявления инфекции у полузащитника клуба Шарля Каборе и нападающего Клинтона Н'Жье.

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