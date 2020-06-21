Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСМИ: ФК «Динамо» ушел на карантин из-за коронавируса

Московский футбольный клуб «Динамо» в полном составе отправился на карантин из-за коронавирусной инфекции. Как утверждают источники Championat.com, это произошло после выявления инфекции у полузащитника клуба Шарля Каборе и нападающего Клинтона Н'Жье.
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с чего всё началось

Весь состав «Динамо» сел на карантин

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в полном составе село на карантин. Агент Дмитрий Селюк ранее заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
Чемпионатвчера в 15:53

Подробнее о событии

ФК «Динамо» в полном составе ушел на карантин, у одного из игроков коронавирус

Полит.ру08:26

«Динамо» подтвердило наличие коронавируса у Нджи, Каборе и Шиманського

Sport.ru07:43

СМИ: ФК «Динамо» ушел на карантин из-за коронавируса

Вечерняя Москвавчера в 19:22

«Динамо» в полном составе ушло на карантин из-за коронавируса — СМИ

REGNUM03:07

Матч «Динамо» – «Краснодар» под вопросом

Sportssmi.ruвчера в 16:43

«Динамо» село на карантин перед игрой с «Краснодаром»

News.ruвчера в 16:20
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Шоу-бизнес

Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции

Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews 18 июня в 10:52
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже побила исторический рекорд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарнo-сырьевой бирже c начала лета выросла на 10%, до 56,7 тыс. рублей за тонну, согласно данным площадки.
Известия 17 июня в 17:03
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Здоровье

Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Александр Мясников, медик и телеведущий, перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в крови.
ToDay News Ufa 07:19
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Экономика

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
РИА Новости 18 июня в 21:11
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Известия 07:48
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Футбол

«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом

Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Космос

В Млечном Пути может существовать до 6 млрд похожих на Землю планет

UfaTime.ru 18 июня в 05:51
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Футбол

«Уфа» не включила Вомбергара в заявку на матч с «Тамбовом»

Metaratings 07:12
Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
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Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
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Политика

Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции

Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
RT на русском 08:32
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
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Футбол

«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Тула, 20 июня 2020, 19:14 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура чемпионата России.
REGNUM вчера в 12:14
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры

Lenta.ru 08:08
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Общество

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости вчера в 11:23
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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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Гаджеты

Смартфон Motorola Edge Lite получит квадрокамеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 04:58
Происшествия

В протестующем американском городе произошла стрельба

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
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Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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