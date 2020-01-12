Политика

Красная веснаКрасная веснаСМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Вести.Ru00:45

Немецкая пресса сравнила отношение Меркель к России и США

Взгляд.рувчера в 21:27

Немецкая газета указала на «заметное дружелюбие» Меркель в Москве

ТАССвчера в 16:22

Газета Bild am Sonntag отметила дружелюбие Меркель на встрече с Путиным

ФАНвчера в 18:23

Bild: Меркель продемонстрировала дружелюбие к России

Экономика сегоднявчера в 18:09

В отношениях Путина и Меркель заметили дружелюбие

Lenta.ruвчера в 17:00

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Красная веснавчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

ТАСС 10:04
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Общество

В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет»

Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
Эхо Москвы в Перми вчера в 06:16
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Российская газета 02:05
Политика

Владислав Сурков приехал в Абхазию

Интерфакс 11:10
Шоу-бизнес

Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд

Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Вокруг ТВ вчера в 10:23
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия 10:52
Происшествия

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Известия 08:35
Армия и оружие

Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море

Газета.Ru 10 января в 13:02
Хоккей

«Автомобилист» впервые с 2012 года обыграл ЦСКА в выездном матче КХЛ

РИА Новости 11:36
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за убийцу шведской журналистки Мадсена

Известия 10:20
Политика

Путин и Макрон провели переговоры по телефону

ТАСС 10:31
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Кино

Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему

Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
ИА InterMedia 10 января в 04:00
Политика

Президент Чехии призвал не переносить памятник маршалу Коневу в Праге

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге необходимо сохранить на прежнем месте, считает президент Чехии Милош Земан.
Lenta.ru 11:33
Политика

Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Коммерсантъ 11:11
Политика

Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

RT на русском 09:52
Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Sportbox.RU 10:28
Общество

В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны

Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка

Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
StarHit.ru 06:17
Происшествия

Полиция Украины выясняет обстоятельства драки хасидов с жителями Умани

Полиция Украины выясняет обстоятельства конфликтной ситуации между евреями и местными жителями города Умань Черкасской области.
ТАСС 11:25
Происшествия

Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов

В Курской области задержана директор школы-интерната.
Lenta.ru 04:00
Политика

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2» своими силами.
РБК 07:06
Футбол

Фабиньо: Мбаппе получит «Золотой мяч» раньше Неймара

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе раньше станет обладателем «Золотого мяча», чем его одноклубник Неймар.
Чемпионат 09:42
Музыка

Селена Гомес выпустила новый альбом Rare

Американская певица и актриса Селена Гомес презентовала новый альбом Rare.
REGNUM 10 января в 13:31
Политика

Шнуров матом ответил на сообщение о его участии в выборах в Госдуму

Lenta.ru 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное