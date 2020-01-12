Политика
Красная веснаСМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
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Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Общество
В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет»
Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Политика
Владислав Сурков приехал в Абхазию
Шоу-бизнес
Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд
Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Армия и оружие
Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
Политика
Президент Чехии призвал не переносить памятник маршалу Коневу в Праге
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге необходимо сохранить на прежнем месте, считает президент Чехии Милош Земан.
Политика
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Политика
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Общество
В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны
Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Происшествия
Полиция Украины выясняет обстоятельства драки хасидов с жителями Умани
Полиция Украины выясняет обстоятельства конфликтной ситуации между евреями и местными жителями города Умань Черкасской области.
Происшествия
Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов
В Курской области задержана директор школы-интерната.
Политика
Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2» своими силами.
Футбол
Фабиньо: Мбаппе получит «Золотой мяч» раньше Неймара
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе раньше станет обладателем «Золотого мяча», чем его одноклубник Неймар.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом Rare
Американская певица и актриса Селена Гомес презентовала новый альбом Rare.