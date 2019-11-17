Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Кино
Фильм «Ford против Ferrari» занял первое место в российском прокате
Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Общество
По делу о хищениях на космодроме «Восточный» осуждены 58 человек
По фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области осуждены 58 человек.
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Экономика
Государство ограбит пенсионеров почти на 370 млрд рублей
Как заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, в следующем, 2020 году власти снова не планируют повышать пенсии работающим пенсионерам.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Исследование: россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией
По данным "Левада-центра", в настоящее время с симпатией к президенту РФ относятся 24% опрошенных против 32% в 2017 году.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Космос
Почему мы не замечаем корабли пришельцев
Грузинский учёный утверждает, что человечество до сих пор не обнаружило следов инопланетных цивилизаций, поскольку они используют вместо ожидаемых космических кораблей более сложные конструкции в виде наноструктурных зондов.
Гаджеты
Motorola готовит улучшенную версию раскладушки Razr 2019
Представитель компании Lenovo, владеющей брендом Motorola, поделился планами относительно недавно вышедшей раскладушки с гибким экраном Razr.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Здоровье
6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление
В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
Гаджеты
В Китае назвали самый лучший смартфон 2019 года
Самым лучшим смартфоном в Китае назвали модели линейки Huawei Mate 30.
Политика
Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Шоу-бизнес
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Сможете отдохнуть после суеты последних дней, накопить силы. Хороший день для кулинарных экспериментов.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Здоровье
Ученые рассказали о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские исследователи заявили, что около 3 млн человек страдают от устойчивые к антибиотикам видам бактерий.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Технологии
Хакеры могут взломать Android-смартфоны через наушники
Группа экспертов в сфере кибербезопасности из США сумела выявить уязвимости в отдельных моделях Android-смартфонов.
Гаджеты
В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia
В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Армия и оружие
Мощная ГЭС в Сирии перешла под контроль властей
Вторая по мощности гидроэлектростанция "Тишрин" перешла под контроль Дамаска. ГЭС была построена на Евфрате около 20 лет назад.