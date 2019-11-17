Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новости04:41

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВ02:35

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

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Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

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РБК00:59

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35
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ТАСС 22:14
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» занял первое место в российском прокате

Народные новости 22:01
Экономика

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РБК 20:51
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Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
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