Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Кино
«Многие скажут: „Этого не было в книгах“». Продюсер «Ведьмака» объяснил, почему сюжет сериала не будет следовать канону
Продюсер сериала «Ведьмак» Томек Багиньски предупредил зрителей, что в экранизации от Netflix будет достаточно сюжетных моментов, которые отличаются от событий в книге, но все они будут уместны и логичны.
Политика
Песков отверг связь возврата украинских кораблей с решением трибунала
Передача Россией Украине трёх кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, никак не связано с решением международного трибунала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Названа дата начала выпуска нового внедорожника Lada 4х4
14 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии о целесообразности союза республики с РФ.
Футбол
Чистяков рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную
Защитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, как он узнал о вызове в национальную сборную.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Общество
Составлен список самых опасных стран для туристов в 2020 году
Эксперты составили новый список стран, опасных и безопасных для путешествий в предстоящем 2020 году.
Авто
УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Космос
Аппарат для посадки на Марс протестировали в Китае
Специалисты Китайского национального космического управления провели испытание устройства для посадки на поверхность Марса.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Армия и оружие
Россия получила первые заявки на покупку Су-34
«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») получил первые заявки от иностранных заказчиков на покупку истребителя-бомбардировщика Су-34.
Политика
Песков оценил данные Украины для следственной группы по делу МН17
Часть материалов, поступающих в ССГ, идёт из Украины, которая, по мнению Пескова, «несёт ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства» в момент трагедии.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
Скандал разгорелся из-за съемок порноактрис в историческом музее
Громкий скандал произошел из-за провокационной фотосъемки полуголых порноактрис в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.
Происшествия
Корпорация «Ромашка»: в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
Общество
Чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом
Накануне в сети появилось изображение пистолета Стечкина со снаряженным магазином, опубликованное под постом, в котором сообщается о плюсах запугивания человека оружием.