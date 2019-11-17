Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 04:41

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВвчера в 02:35

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русском16 ноября в 23:35

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Lenta.ruвчера в 00:57

В Европе признали успехи России в борьбе с долларом

URA.Ruвчера в 00:14

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известия16 ноября в 23:45

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБКвчера в 00:59
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«Многие скажут: „Этого не было в книгах“». Продюсер «Ведьмака» объяснил, почему сюжет сериала не будет следовать канону

Продюсер сериала «Ведьмак» Томек Багиньски предупредил зрителей, что в экранизации от Netflix будет достаточно сюжетных моментов, которые отличаются от событий в книге, но все они будут уместны и логичны.
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Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Вечерний курьер 05:22
Политика

В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии о целесообразности союза республики с РФ.
Известия 05:31
Футбол

Чистяков рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную

Защитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, как он узнал о вызове в национальную сборную.
Нева Спорт 16 ноября в 03:32
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Общество

Составлен список самых опасных стран для туристов в 2020 году

Эксперты составили новый список стран, опасных и безопасных для путешествий в предстоящем 2020 году.
Слово и Дело 03:44
Авто

УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
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Общество

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Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Космос

Аппарат для посадки на Марс протестировали в Китае

Специалисты Китайского национального космического управления провели испытание устройства для посадки на поверхность Марса.
iReactor 16 ноября в 07:24
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
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Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
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Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Происшествия

Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн

Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
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Политика

Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу

Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Известия 04:50
Армия и оружие

Россия получила первые заявки на покупку Су-34

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») получил первые заявки от иностранных заказчиков на покупку истребителя-бомбардировщика Су-34.
Профиль 02:33
Политика

Песков оценил данные Украины для следственной группы по делу МН17

Часть материалов, поступающих в ССГ, идёт из Украины, которая, по мнению Пескова, «несёт ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства» в момент трагедии.
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Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
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В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
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Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 16 ноября в 05:24
Общество

Скандал разгорелся из-за съемок порноактрис в историческом музее

Громкий скандал произошел из-за провокационной фотосъемки полуголых порноактрис в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.
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Происшествия

Корпорация «Ромашка»: в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
Вести.Ru 03:50
Общество

Чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом

Накануне в сети появилось изображение пистолета Стечкина со снаряженным магазином, опубликованное под постом, в котором сообщается о плюсах запугивания человека оружием.
Что происходит 04:27
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