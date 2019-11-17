Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Политика
Россия передала задержанные корабли Украине
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
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Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Здоровье
О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах
Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Политика
МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям
Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Авто
Названа дата начала производства обновленного внедорожника Lada 4x4
АвтоВАЗ начнет серийное производство рестайлингового внедорожника Lada 4x4 27 ноября.
Финансы
Точный прогноз курса доллара на неделю: что играет против рубля
На следующей неделе курс доллара, скорее всего, останется в рамках сложившегося узкого коридора 63.5-64.5.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Технологии
В РФ запустят приложение для определения состояния двигателя авто
В России планируют запустить приложения «Автошазам», которое сможет определить неисправность автомобильного двигателя по звуку.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Общество
В России пользователей интернет-компаний хотят поставить на госучёт
Сайты в России хотят обязать предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством.
Общество
В Минкомсвязи поддерживают снятие запрета на рекламу российского вина
В Минкомсвязи высказались за снятие запрета на рекламу российского вина.
Политика
МВД Грузии: митинг в Тбилиси вышел за рамки закона
Происшествия
Под мостом в Каменном логу в Липецке нашли тело мужчины
Как именно тело оказалось на дне Каменного лога и точную причину смерти, теперь предстоит определить правоохранительным органам.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Хоккей
Фанаты челябинского «Трактора» потребовали отставки руководства клуба
Фанаты ХК «Трактор» опубликовали открытое письмо на имя президента клуба – губернатора Челябинской области Алексея Текслера, обращение появилось в группе «Сектора А» в соцсети.
Авто
УАЗ разработает новый турбомотор
Ожидается, что 180-сильный двигатель дебютирует на новом поколении УАЗ «Патриот» — так называемом «Русском Прадо».
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Культура
Разрушивший тысячи пар комик впервые выступит в России
Известный стендап-комик Дэниел Слосс (Daniel Sloss) впервые выступит в России.
Политика
Дерипаска попросил США снять с него санкции
Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Общество
СК назвал причины обыска в мэрии Бийска
СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Происшествия
Полицейские предприняли попытку штурма университета в Гонконге
Полиция Гонконга предприняла попытку штурма объятого огнём университетского городка, применив к протестующим водомёты, а затем приступила к осаде кампуса, сообщает телерадиокопорация RTHK.