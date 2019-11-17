Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новости04:41

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ru00:57

Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

URA.Ru01:45

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВ02:35
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Украинские военные в субботу подняли флаги США над своими позициями в Донбассе.
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