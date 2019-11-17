Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

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Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

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Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русском16 ноября в 23:35
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Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

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Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
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Ученые вывели формулу для пересчета возраста собак в человеческий

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СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

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Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

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Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 02:31
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ОБСЕ назвала парламентские выборы в Белоруссии недемократичными

Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам.
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Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Армия и оружие

Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету

Отмечается, что запуск ракеты, способной нести ядерный боезаряд, прошел успешно.
Газета.Ru вчера в 02:29
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Общество

В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

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РИА Новости 10:31
Происшествия

Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом

Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
News.ru 13:22
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 17:33
Общество

Метель накроет восемь районов Сахалина

Восемь районов Сахалина накроет метель, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу служба регионального главка МЧС.
Газета.Ru 16 ноября в 22:58
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Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5

Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
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Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
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В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета 06:00
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Россия сыграет с Данией на Евро-2020

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США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят

С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.
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На акции протеста в Тбилиси задержали 37 человек

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Преемники робота «Федора» смогут заменить человека в открытом космосе

22 августа 2019 года робот был отправлен в космическую экспедицию на МКС и 7 сентября успешно вернулся на землю.
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У звезд 15 процентов экзопланетных систем обнаружились компаньоны

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