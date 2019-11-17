Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Политика
США отложили введение ограничений в отношении компании Huawei
Администрация Соединенных Штатов Америки приняла решение продлить лицензию на 90 дней для китайской корпорации Huawei.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Общество
МВД и Минэкономики установили порядок выдачи «красивых автономеров»
МВД и Минэкономики установили систему, которая позволит россиянма покупать "красивые автономера". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар
Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
Общество
Регион вошел в топ-30 по привлекательности рынка труда для пенсионеров
Калининградская область заняла 26-ю позицию из 79 в рейтинге регионов с наиболее благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров в России.
Футбол
Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Армия и оружие
Военные испытывают управляемый снаряд для танка «Армата»
Российские военные испытывают новое вооружение для танка «Армата».
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Общество
Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке
Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Наука
Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать
Учёными впервые созданы голограммы, которые можно увидеть невооружённым глазом, а также услышать и пощупать.
Кино
Алена Солнцева про фильм «Грех» Андрея Кончаловского
Хоккей
Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Политика
Украина в НАТО – путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн
Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне.
Экономика
Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился
Уточняется, что в течение 2 недель облигаций купили на 210 млн. долларов, а с 11 по 17 ноября российский рынок акций вырос на 140 млн. долларов.
Общество
В Венеции ожидают нового наводнения
Футбол