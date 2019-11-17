Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

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РБКвчера в 00:59

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RT на русском16 ноября в 23:35
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
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Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
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Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

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«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

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