Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

URA.Ruвчера в 01:45

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВвчера в 02:35

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

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РИА Новостивчера в 04:41

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известия16 ноября в 23:45

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русском16 ноября в 23:35
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

REGNUM вчера в 23:36
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на усиление России в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия имеет преимущество в корабельном составе и вооружении и фактически открыла против Киева морской "фронт агрессии" в Черноморском регионе.
Sputnik Литва 15 ноября в 01:10
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru вчера в 09:26
Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru 15 ноября в 18:05
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:54
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Политика

Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
News.ru вчера в 17:00
Общество

Из-за метели в аэропорту Владивостока отменены два рейса

Авиарейсы в Кавалерово и Дальнегорск отменили в понедельник из-за метели во Владивостоке.
PrimaMedia.ru вчера в 18:46
Авто

Очередь на кроссовер Hyundai Venue достигает 4 месяца

Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Tvoe-avto.com 15 ноября в 11:30
Политика

Борис Джонсон рассказал о причинах отсутствия доклада по России

Один из источников издания отметил, что официальные причина отсутствия публикации не отражают реальное положение дел.
Государственные Вести 00:21
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 16 ноября в 14:31
Происшествия

Самолет с Хиллари Клинтон совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке

REGNUM вчера в 21:26
Политика

Моралес заявил о вероятности гражданской войны в Боливии

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес полагает, что кризис в Боливии может в скором времени перерасти в гражданскую войну.
News.ru вчера в 22:46
Происшествия

В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции

REGNUM вчера в 07:14
Политика

Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
Наша версия вчера в 04:37
Политика

В Китае назвали четыре слабых места России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 20:51
Космос

Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 22:12
Армия и оружие

В ЕС предлагают защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ

В Евросоюзе намерены защитить гражданскую авиацию от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы и выделят на это $1,5 млн.
RT на русском вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Авто

Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada

Согласно исследованию Google Россия и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada.
Комсомольская правда вчера в 23:42
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

В Японии заверили в безопасности сброса в океан воды с аварийной АЭС

Правительство Японии заявило о безопасности сброса в Тихий океан воды, в частности, использованной для охлаждения реакторов АЭС в Фукусиме, где в 2011 году произошла крупная авария, передало в понедельник агентство Киодо со ссылкой на доклад министерства экономики, торговли и промышленности страны.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

The Japan Times назвало Украину брошенной США страной

У издания The Japan Times складывается впечатление, что США бросили Украину перед ключевыми переговорами с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 18:56
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