Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на усиление России в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия имеет преимущество в корабельном составе и вооружении и фактически открыла против Киева морской "фронт агрессии" в Черноморском регионе.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Общество
Из-за метели в аэропорту Владивостока отменены два рейса
Авиарейсы в Кавалерово и Дальнегорск отменили в понедельник из-за метели во Владивостоке.
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue достигает 4 месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Политика
Борис Джонсон рассказал о причинах отсутствия доклада по России
Один из источников издания отметил, что официальные причина отсутствия публикации не отражают реальное положение дел.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке
Политика
Моралес заявил о вероятности гражданской войны в Боливии
Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес полагает, что кризис в Боливии может в скором времени перерасти в гражданскую войну.
Происшествия
В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции
Политика
Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Армия и оружие
В ЕС предлагают защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
В Евросоюзе намерены защитить гражданскую авиацию от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы и выделят на это $1,5 млн.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Авто
Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada
Согласно исследованию Google Россия и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Общество
В Японии заверили в безопасности сброса в океан воды с аварийной АЭС
Правительство Японии заявило о безопасности сброса в Тихий океан воды, в частности, использованной для охлаждения реакторов АЭС в Фукусиме, где в 2011 году произошла крупная авария, передало в понедельник агентство Киодо со ссылкой на доклад министерства экономики, торговли и промышленности страны.
Политика
The Japan Times назвало Украину брошенной США страной
У издания The Japan Times складывается впечатление, что США бросили Украину перед ключевыми переговорами с Россией.