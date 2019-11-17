Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
Читать в источнике
Оценить373
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Политика
Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Происшествия
В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам
Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Происшествия
Возросло число жертв взрывов в Балаклее
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американские флаги
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Происшествия
Следователи ищут свидетелей ДТП с семью погибшими в Агинском районе
Следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю ищет свидетелей ДТП в Агинском районе, в котором погибли семь человек.
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Политика
Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года
Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поставила на место Дмитрия Шепелева
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Stories на своей странице в Instagram сообщение, адресованное Дмитрию Шепелеву.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Мобильная связь и Интернет в Иране отключились на фоне протестов
Ранее News.ru писал о том, что жители Ирана протестуют из-за повышения цен на бензин.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Футбол
Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору
Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.