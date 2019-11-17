Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
Читать в источнике
Комментировать520

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новости04:41

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВ02:35

Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

URA.Ru01:45

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ru00:57

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Политика

Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
RT на русском 04:58
Происшествия

Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Известия 08:05
Происшествия

В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам

Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
Lenta.ru 08:36
Общество

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Известия 06:21
Происшествия

Возросло число жертв взрывов в Балаклее

Вести.Ru 08:17
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Вести.Ru 08:30
Армия и оружие

Украинские силовики в Донбассе вывесили американские флаги

Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Газета.Ru 08:49
Политика

Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Футбол

Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы

РБК 07:44
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости 08:10
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:57
Происшествия

Следователи ищут свидетелей ДТП с семью погибшими в Агинском районе

Следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю ищет свидетелей ДТП в Агинском районе, в котором погибли семь человек.
Zab.RU вчера в 00:11
Происшествия

На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Московский Комсомолец вчера в 01:31
Политика

Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года

Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Газета.Ru 15 ноября в 05:46
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поставила на место Дмитрия Шепелева

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Stories на своей странице в Instagram сообщение, адресованное Дмитрию Шепелеву.
Культуромания 07:32
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Политика

Мобильная связь и Интернет в Иране отключились на фоне протестов

Ранее News.ru писал о том, что жители Ирана протестуют из-за повышения цен на бензин.
News.ru вчера в 18:05
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости вчера в 04:55
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Футбол

Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
ProstoProSport 08:04
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском вчера в 04:11
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное