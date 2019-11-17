Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
Читать в источнике
Комментировать640

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 04:41

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВвчера в 02:35

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известия16 ноября в 23:45

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолецвчера в 00:16

В Европе признали успехи России в борьбе с долларом

URA.Ruвчера в 00:14

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ruвчера в 00:57

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русском16 ноября в 23:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Происшествия

20 руферов подрались на крыше башни Москвы-Сити

Lenta.ru 11:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно

Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
StarHit.ru вчера в 10:00
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Технологии

Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

Российская газета 09:55
Политика

Россия дала агреман на назначение нового американского посла

Предварительное согласие (агреман) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии Джону Салливану выдано, сообщил РБК собеседник в российском дипведомстве и подтвердил источник, знакомый с ходом процедуры с американской стороны.
РБК 10:54
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Общество

Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Московский Комсомолец 13:30
Общество

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости 12:54
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК 08:43
Общество

Юрий Дроганов назначен на должность начальника управления ГИБДД Москвы

Коммерсантъ 13:24
Хоккей

Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Sports.ru 12:42
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник 06:18
Футбол

Долг МЮ за три месяца вырос на 140 млн фунтов

Причиной падения доходов является то, что "Манчестер Юнайтед" пропускает нынешний розыгрыш ЛЧ.
Soccer.ru 12:56
Культура

В Подмосковье открылась уникальная выставка работ Марка Шагала

В Подмосковье, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Шагал: между небом и землей».
Свободная Пресса 15 ноября в 17:10
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 11:58
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Футбол

Коноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
Bethub.org 11:48
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta 08:41
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 02:31
Энергетика

Минск в начале декабря назовет сумму ущерба от поставок грязной нефти

Белоруссия в начале декабря представит РФ окончательную сумму ущерба, нанесенного поставками некачественной нефти.
ТАСС вчера в 04:30
Гаджеты

Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD

В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
iXBT.com вчера в 12:45
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Tricolor TV Magazine 01:55
Здоровье

Врачи Екатеринбурга провели уникальную операцию 11-летней девочке

Врачи Екатеринбурга провели уникальную операцию 11-летней девочке, которая страдала от эпилепсии с трехлетнего возраста.
Время Пресс 04:48
Гаджеты

Lenovo показала первый ноутбук с гибким экраном — ThinkPad X1

ThinkPad X1 с гибким экраном оснастили 13,3-дюймовой матрицей с разрешением 2К.
Astera 15 ноября в 17:06
Футбол

На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии

В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Sport.ru 05:30
Происшествия

Проводятся обыски в управделами Сибирского отделения РАН

Как сообщает информагентство «Академ-онлайн», обыски могут быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизацией коттеджа на улице Мальцевой, якобы принадлежащего дочери экс-председателя СО РАН.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:21
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное