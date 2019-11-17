Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара
Московский Комсомолецвчера в 00:16
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Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита
"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Происшествия
Главу УВД на московском метро отправили в отставку
Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Авто
«АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.
Общество
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Происшествия
В Крыму похоронили убитую пятилетнюю девочку
В крымском селе Кропоткино состоялись прощание и похороны пятилетней девочки, которую, по данным следствия, убил отчим.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Политика
США продлили разрешение на сотрудничество компаний с Huawei
США продлили лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую нацбезопасность Соединенных Штатов, об этом заявило министерство торговли страны.
Технологии
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
Технологии
Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5
В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Кино
В Великобритании назвали самых трудолюбивых актеров
Названы самые трудолюбивые британские актеры.
Политика
Буксируемые украинские корабли прошли под Крымским мостом
Украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые буксируются из Керчи для передачи украинской стороне, прошли под арками Крымского моста.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Политика
Песков подтвердил дату саммита «нормандской четверки»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату встречи глав государств в «нормандском формате», она состоится 9 декабря.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Армия и оружие
Под «Армату» испытают супербоевую ракету
Блог сообщает, что 3УБК25 — «первая в России ракета с автономным самонаведением с абсолютно новыми боевыми качествами», которая «выведет российские танки на лидирующие позиции по возможности поражения целей противника как в условиях прямой видимости, так и при стрельбе непрямой наводкой».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Кино
Отсчет пошел: Том Харди анонсировал начало съемок «Венома 2»
Келли Марсел оформила сценарий сиквела вместе с Томом Харди.