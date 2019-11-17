Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 04:41

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВвчера в 02:35

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русском16 ноября в 23:35

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолецвчера в 00:16

В Европе признали успехи России в борьбе с долларом

URA.Ruвчера в 00:14

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известия16 ноября в 23:45

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ruвчера в 00:57
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Газета.Ru 12:26
Происшествия

Главу УВД на московском метро отправили в отставку

Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
ТАСС 12:33
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Авто

«АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.
Тарантас Ньюс вчера в 00:34
Общество

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости 12:54
Происшествия

В Крыму похоронили убитую пятилетнюю девочку

В крымском селе Кропоткино состоялись прощание и похороны пятилетней девочки, которую, по данным следствия, убил отчим.
РЕН ТВ вчера в 09:51
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета 10:41
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Политика

США продлили разрешение на сотрудничество компаний с Huawei

США продлили лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую нацбезопасность Соединенных Штатов, об этом заявило министерство торговли страны.
Взгляд.ру 11:46
Технологии

Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
ТК Звезда вчера в 16:27
Технологии

Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Российская газета 09:55
Фигурное катание

Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 03:48
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
Суть событий вчера в 13:17
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК 08:43
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

МИР 24 07:18
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском 09:21
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Политика

Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Известия 05:58
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском 12:04
Кино

В Великобритании назвали самых трудолюбивых актеров

Названы самые трудолюбивые британские актеры.
Lenta.ru 11:27
Политика

Буксируемые украинские корабли прошли под Крымским мостом

Украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые буксируются из Керчи для передачи украинской стороне, прошли под арками Крымского моста.
Известия вчера в 06:33
Общество

Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
RT на русском 11:37
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Политика

Песков подтвердил дату саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату встречи глав государств в «нормандском формате», она состоится 9 декабря.
Общественное телевидение России 10:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Армия и оружие

Под «Армату» испытают супербоевую ракету

Блог сообщает, что 3УБК25 — «первая в России ракета с автономным самонаведением с абсолютно новыми боевыми качествами», которая «выведет российские танки на лидирующие позиции по возможности поражения целей противника как в условиях прямой видимости, так и при стрельбе непрямой наводкой».
Lenta.ru 12:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Кино

Отсчет пошел: Том Харди анонсировал начало съемок «Венома 2»

Келли Марсел оформила сценарий сиквела вместе с Томом Харди.
Киноафиша России 12:35
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