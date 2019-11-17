Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Футбол «Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Уфы» в контрольном матче. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу уфимцев.

Политика Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.

Авто Названа дата начала производства нового внедорожника Lada 4х4 Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новыми сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей Lada).

Общество Высокую смертность на российских дорогах связали с их протяженностью Ранее Тодт заявил, что главными причинами высокой смертности на российских дорогах являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостаточно активное преследование нарушителей.

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Происшествия В Москве локализовали крупный пожар на складе Крупный пожар в здании склада на северо-западе Москвы удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Здоровье Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.

Политика МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.

Общество Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Политика Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Наука Разработчики устранили просчет в конструкции крупнейшего авиадвигателя Американская компания GE Aviation устранила просчет в конструкции двигателя GE9X, крупнейшей в мире авиационной силовой установки.

Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.