Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

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Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русском16 ноября в 23:35

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

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Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известия16 ноября в 23:45

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВвчера в 02:35
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче

Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Уфы» в контрольном матче. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу уфимцев.
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Lenta.ru 06:03
Общество

Нашедших сатанизм у Крида экспертов лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, проводивших исследование творчества певца Егора Крида.
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Автоновости дня 02:31
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Высокую смертность на российских дорогах связали с их протяженностью

Ранее Тодт заявил, что главными причинами высокой смертности на российских дорогах являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостаточно активное преследование нарушителей.
Lenta.ru 06:42
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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В Москве локализовали крупный пожар на складе

Крупный пожар в здании склада на северо-западе Москвы удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 03:02
Политика

Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
RT на русском 06:23
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
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Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 14 ноября в 17:10
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Здоровье

Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник

Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
Парламентская газета 01:56
Общество

Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах

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Ведомости 07:09
Политика

МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Газета.Ru 03:43
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
RuNews24.ru вчера в 02:20
Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Общество

Минобороны требует взыскать с производителя ракет «Союз» 2 млрд рублей

Суть исковых требований не раскрывается.
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Технологии

Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной

Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
NewInform вчера в 03:50
Общество

Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
РИА Новости 05:41
Политика

Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
RT на русском 05:53
Наука

Разработчики устранили просчет в конструкции крупнейшего авиадвигателя

Американская компания GE Aviation устранила просчет в конструкции двигателя GE9X, крупнейшей в мире авиационной силовой установки.
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Музыка

Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег.
Говорит Москва 05:05
Культура

В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»

В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа".
Piter.tv 16 ноября в 08:55
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
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Общество

Умер известный на Урале писатель Игорь Сахновский

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Вратарь исполнил худший пенальти в истории и разнес крышу стадиона

РИА Новости 03:56
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

В Свердловской области высокопоставленный сотрудник полиции насмерть сбил пенсионерку. Трагедия произошла в городе Кушве, пишут местные СМИ.
REGNUM 04:35
Политика

Тимошенко через суд намерена остановить принятие закона о рынке земли

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко представила план, призванный остановить принятие закона о рынке земли.
REGNUM 07:13
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