Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 04:41

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВвчера в 02:35

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русском16 ноября в 23:35

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолецвчера в 00:16

В Европе признали успехи России в борьбе с долларом

URA.Ruвчера в 00:14

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известия16 ноября в 23:45

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ruвчера в 00:57
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Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Политика

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

Вести.Ru 07:43
Общество

Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Lenta.ru вчера в 23:29
Происшествия

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
РИА Новости 01:17
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости вчера в 07:04
Политика

Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Вести.Ru 07:40
Армия и оружие

Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки

Москва поставляет Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки, сообщил РИА Новости в понедельник на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие

Лавров: кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за США

Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.
РЕН ТВ 07:41
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

Аргументы и Факты 16 ноября в 03:34
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Политика

В Тбилиси полиция начала разбирать палатки митингующих

РИА Новости 07:28
Финансы

Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Известия вчера в 18:55
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Газета.Ru 03:05
Политика

Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
РИА Новости вчера в 20:45
Игры

Новую Half-Life могут представить в этом году

The GEEK 06:21
Происшествия

Фигурант «московского дела» Новиков признал вину

Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова.
Коммерсантъ 07:08
Культура

В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»

В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа".
Piter.tv 16 ноября в 08:55
Общество

Климатическая зима придет в Москву на будущей неделе

Климатическая зима придет в Москву уже в четверг, 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Москва 24 вчера в 03:24
Общество

«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии

Ведомости вчера в 20:36
Футбол

Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
RT на русском 03:16
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

ГБР предложило обвинить Порошенко в захвате власти

Порошенко заподозрили в преступлениях, которые подпадают под две статьи Уголовного кодекса: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (ч. 3 ст. 109) и "Злоупотребление властью или служебным положением" (ч. 2 ст. 364).
Life.ru 05:37
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Политика

МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Газета.Ru 07:20
Политика

Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:08
Футбол

Бензема может начать играть за сборную Алжира

Если вы считаете, что я закончен для сборной, позвольте мне играть за другую страну, и тогда мы посмотрим, написал Бензема в твиттере.
Советский спорт 07:19
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

iReactor вчера в 18:26
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