Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара
Московский Комсомолецвчера в 00:16
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Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Политика
Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Армия и оружие
Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки
Москва поставляет Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки, сообщил РИА Новости в понедельник на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Армия и оружие
Лавров: кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за США
Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
В Тбилиси полиция начала разбирать палатки митингующих
Финансы
Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Политика
Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
Игры
Новую Half-Life могут представить в этом году
Происшествия
Фигурант «московского дела» Новиков признал вину
Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова.
Культура
В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»
В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа".
Общество
Климатическая зима придет в Москву на будущей неделе
Климатическая зима придет в Москву уже в четверг, 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Общество
«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии
Футбол
Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Политика
ГБР предложило обвинить Порошенко в захвате власти
Порошенко заподозрили в преступлениях, которые подпадают под две статьи Уголовного кодекса: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (ч. 3 ст. 109) и "Злоупотребление властью или служебным положением" (ч. 2 ст. 364).
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Политика
МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Бензема может начать играть за сборную Алжира
Если вы считаете, что я закончен для сборной, позвольте мне играть за другую страну, и тогда мы посмотрим, написал Бензема в твиттере.
Единоборства